Passeata do Passe Livre congestiona a Paralela

Integrantes do Movimento Passe Livre Salvador (MPLS) seguem em passeata pela Avenida Paralela em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB) nesta terça-feira, 23. Apesar do grupo ser de cerca de 50 pessoas, eles ocupam todas as faixas da via e estão sentados na pista, o que deixa o trânsito congestionado no sentido rodoviária.

Os manifestantes pretendem caminhar pelo CAB em direção à Governadoria. "A gente pretende transportar para o governo os pontos da pauta de reivindicação que já foram entregues à prefeitura e que não sejam de competência do município, e sim, do Estado", explica o estudante de direito, Felipe Alves, que participa do MPLS.

O grupo reivindica sete itens prioritários: redução imediata da passagem de ônibus para R$ 2,50, ampliação do projeto "Domingo é Meia" para usuários do Salvador Card, fim da revalidação do Smart Card, bilhete único com duração de 4 horas, ônibus 24 horas nas principais vias, abertura das planilhas do Sindicato dos Empresários de Transportes Coletivos de Salvador (Setps) e instalação e realização do conselho e conferência municipal.

Antes de iniciar a passeata, os manifestantes colocaram cartazes em cima da placa com o nome do monumento deputado Luís Eduardo Magalhães, "trocando" para monumento Carlos Marighella, em homenagem ao militante político baiano que lutou contra o regime militar.

<GALERIA ID=18513/>

adblock ativo