Passe Livre mantém ocupação na Câmara de Vereadores

O grupo de 24 membros do Movimento Passe Livre Salvador (MPLS) mantêm a ocupação na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 24. De acordo com a assessoria da Casa, as sessões estão suspensas enquanto os manifestantes continuarem no local. O ato é pacífico, segundo a assessoria.

Os manifestantes dizem que só deixam o local após ter as reivindicações atendidas. O principal pedido é a redução imediata da tarifa de ônibus para R$ 2,50. Eles pedem uma reunião para discutir a pauta com o prefeito ACM Neto.

Nesta terça, o presidente da Casa, Paulo Câmara, propôs a data de 9 de agosto, que foi recusada pelo MPLS.

