Pássaro raro é resgatado pela guarda municipal e devolvido a dono

Um pássaro, que estava solto no conjunto Alphaville, na avenida Paralela, foi resgatado pela Guarda Municipal de Salvador na noite da última quarta-feira, 3. Para surpresa dos agentes, se tratava de uma Ararajuba, ave rara do norte do país e que está em extinção. Clandestinamente, esse tipo ave chega a ser comercializado por até R$ 20 mil.

Após o resgate, os agentes notaram que o animal estava anilhado (técnica de marcação, geralmente na pata, que serve para monitorar e elaborar políticas de preservação desses animais e dos ambientes em que vivem).

A ave foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde, por meio do sistema de monitoramento, foi localizado o criador e proprietário do animal.

"Ela aprendeu a abrir a gaiola e fugiu para a rua. Se não fosse a guarda, não sei o que poderia ter acontecido com o animal", afirmou o dono da ave, por meio de nota divulgada pela prefeitura de Salvador. Ele comprou a Ararajuba de um criador credenciado pelo Ibama, em Goiás.

adblock ativo