Passarelas expõem paradoxo entre conforto e risco

A partir da próxima semana, quando a prefeitura de Salvador deve inaugurar a nova passarela da avenida Tancredo Neves, na altura do Shopping Sumaré, os pedestres da capital baiana vão passar por situações paradoxais.

Enquanto os que utilizarem o novo e moderno equipamento da Tancredo Neves vão ter à disposição câmeras de segurança e wi fi (internet sem fio), quem passa pelas passarelas do Detran ou da Bonocô (perto da Revisa), por exemplo, continua enfrentando problemas na estrutura física, como rachaduras, buracos, ferrugem e falta de iluminação.

A nova passarela da Tancredo Neves deve ficar pronta nesta sexta-feira, 6. Com a inauguração, na próxima semana, os dois semáforos deixarão de existir, o que deverá melhorar o fluxo de veículos na região.

Pelo menos é o que acredita o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos. "Além de promover mais segurança e conforto para os pedestres, que é o principal", pontua.

Porém, para o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Hélio Ferreira, os congestionamentos vão continuar. "Vai melhorar ali, mas à frente vai continuar engarrafado. É preciso mais passarelas, principalmente nas grandes avenidas, para dar mais fluidez ao tráfego".

Marcílio Bastos afirma que um estudo realizado pelo órgão, no início deste ano, identificou que, das 32 passarelas cobertas da capital, 18 necessitam de manutenção.

Segundo o gestor, a partir do início do próximo ano a Desal vai iniciar os serviços de recuperação das passarelas - entre elas, Detran, Iguatemi, Barris, avenida ACM (próxima ao Teresa de Lisieux) e avenida Bonocô (Cresauto).

Passarela na Tancredo Neves recebe retoques para ser inaugurada (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

"Na passarela do Detran, já realizamos um serviço emergencial. É um trabalho lento e delicado, que tem que ser feito à noite e demanda fechamento de vias", explica.

Críticas

Quem utiliza muitas das passarelas da capital teme que ocorram acidentes.

"Você não sabe o que é pior: se arriscar no meio dos carros ou passar por essa passarela", diz o estudante João Vitor Oliveira, 22, sobre o equipamento próximo ao Detran, na avenida ACM.

Nesta passarela, buracos e estruturas metálicas enferrujadas são os problemas mais comuns. Na passarela do Iguatemi, as deficiências são similares, além da iluminação precária. "Acho que estão esperando acontecer um acidente para tomarem uma providência. Todas as passarelas têm os mesmos problemas", reclama a doméstica Maria Célia Silva, 39.

Mas Bastos diz que não há riscos à vida dos usuários. "Todas necessitam de manutenção preventiva, pelo menos a cada três anos, o que não vinha sendo feito, e precisam de reparos, mas não oferecem riscos fatais", ressalta.

