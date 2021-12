Passarela na Magalhães Neto será entregue no dia 24

A passarela que está sendo ampliada na avenida Magalhães Neto será entregue no dia 24 de dezembro. A Secretaria de Manutenção (Seman) concluiu a colocação da parte que liga a entrada da avenida, sentido orla, ao Edifício TK Tower, no outro lado da via, em direção à rodoviária. A estimativa é atender 25 mil pessoas diariamente.

Agora restam alguns detalhes na cobertura e piso para a abertura da estrutura ao público. A intervenção, que deu mais 109 metros ao equipamento, custou cerca de R$ 1,2 milhão da Prefeitura.

Balanço

A ampliação da estrutura integra o Programa de Recuperação de Passarelas do governo municipal. Em 2015, a Seman construiu duas novas passarelas na Avenida Tancredo Neves e na região da Madeireira Brotas e iniciou a requalificação em outras 18; tendo seis delas já entregues.

Seguem em reforma as estruturas localizadas próximo ao Hospital Teresa de Lisieux, na Avenida ACM; no Centro Empresarial Iguatemi; na Avenida Bonocô, na altura da concessionária Novo Tempo; no Imbuí; na Avenida Vasco da Gama (na altura da Perini e do Posto São Jorge); no Vale dos Barris; CAB; Avenida Carybé; Avenida Luís Viana Filho (nas imediações do Extra Paralela e Estação Mussurunga); e a passarela próxima ao Hospital Sarah, cuja reforma é uma parceria da Prefeitura com o Salvador Shopping.

Ainda restam reparos na cobertura e no piso para finalizar a obra (Foto: Divulgação | Prefeitura)

