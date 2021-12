Passarela na Av. Tancredo Neves será entregue esta semana

A passarela que está sendo montada na Avenida Tancredo Neves, na altura do Shopping Sumaré, ficará pronta esta semana, informou a Prefeitura de Salvador. Nesta terça-feira, 3, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) iniciou os testes da estrutura, do funcionamento dos sistemas de wi fi e de câmaras de monitoramento.

De acordo com o órgão, o equipamento já está em fase de acabamento com realização de serviço de pintura e outro ajustes. A Desal ressaltou que essa será a primeira passarela a contar com câmeras e wi fi.

Madeireira Brotas

Na passarela da AV. ACM, na região da Madeireira Brotas, a instalação dos pilares está em execução, segundo a Desal. Foram cravadas as estacas para os pilares que ficarão em dois pontos do equipamento: em frente a uma loja de materiais de construção e na entrada do bairro de Pernambués.

A estrutura metálica, a parte pré-moldada para o piso e cobertura do equipamento ainda estão em construção, na sede do órgão. A previsão é que a obra fique pronta em um prazo de cinco meses.

