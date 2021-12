Passarela é projeto-piloto para novas intervenções

Uma nova passarela está sendo construída em frente ao Shopping Sumaré, na Avenida Tancredo Neves, para servir como projeto-piloto de iniciativas semelhantes em pontos importantes da capital baiana.

Com a inauguração do novo equipamento, está prevista a desativação do semáforo que fica localizado em frente ao shopping/posto de combistíveis. Espera-se que, com isso, seja melhorado o fluxo de veículos na congestionada via de tráfego.

A futura passarela contará com um sistema de monitoramento de vídeo 24 horas e dará acesso livre à internet, pela rede wi-fi. A Avenida Tancredo Neves é um centro comercial e financeiro importante de Salvador.

A obra sobre a Tancredo Neves, conduzida pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), deverá estar concluída até o final de setembro próximo. Sua construção resulta de um acordo firmado ainda na gestão municipal passada e só agora é executada, em parceria com a construtora Odebrecht, a um custo de R$ 1,9 milhão. O equipamento de monitoração ficará a cargo da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel).

Preparação

A passarela (desmontada) foi inicialmente levada para o pátio da Companhia de Desenvolvimento Urbano, para entrar em fase de pintura, com vistas a, finalmente, ser montada, informou Marcílio Bastos, presidente da Desal.

Além da passarela do Shopping Sumaré, outras deverão ser construídas com o objetivo de melhorar o tráfego na cidade: quatro delas na nova Via Expressa (Rótula do Abacaxi) e uma outra na área da Madeireira Brotas, próxima à entrada de Pernambués.

Quanto à reestruturação de outras, a única cujo projeto de reformulação tem previsão de ser iniciado é a da entrada da Avenida Magalhães Neto.

Parceria

"A passarela entregue é apenas a primeira etapa de três", informa Marcílio Bastos sobre novas intervenções.

Segundo ele, "o equipamento foi dimensionado no projeto para suportar a adição de dois novos braços que a ligarão às imediações dos prédios TK Tower e à loja Tok Stok, respectivamente. Estamos buscando parceria com dois novos empreendimentos para a concretização do projeto".

adblock ativo