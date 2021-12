Passarela é entregue na Estação Flamboyant

A passarela da Estação Flamboyant do Metrô foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 9, na avenida Paralela, em Salvador. O equipamento, que custou cerca de R$ 7 milhões aos cofres públicos e possui 5,09 metros de largura e 450 metros de extensão, levou 16 meses para ser concluído.

Ainda como parte do investimento no sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas, a inauguração da Estação Metrô do Aeroporto, prevista anteriormente para o dia 14 de abril, foi antecipada para a próxima sexta-feira.

Em termos de acessibilidade, a passarela conta com piso tátil, duas rampas de acesso, duas escadas rolantes, que funcionam com velocidade reduzida sem usuários, escada fixa, elevador e sinalização em braile no corrimão para orientar deficientes visuais.

Com peso de 471 toneladas em estruturas metálicas, o equipamento possui capacidade de fluxo de 24 mil usuários por hora. As 21 câmeras distribuídas pela passarela são interligadas ao Centro de Controle Operacional da CCR Metrô, concessionária que administra o metrô da capital. Além de contar com rondas da equipe de segurança.

O governador Rui Costa destacou a possibilidade de integração dos conjuntos habitacionais e prédios da região por meio da passarela, o que, para ele, é benéfico para moradores e trabalhadores do entorno. “Estamos tornando o metrô mais acessível, com a entrega desses equipamentos”, afirmou Rui.

O estudante Lucas Santos, 21 anos, acredita que a passarela contribui para maior mobilidade, não apenas dos usuários do metrô, mas, também, para moradores da região. “Tenho alguns parentes na região. Com a passarela, transitar de um lado a outro da Paralela é bem mais simples. Além disso, é uma ótima ponte para o metrô”, afirma.

Na oportunidade, o governador ainda relembrou o projeto-piloto, que havia sido mencionado na inauguração da passarela do Metrô do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em março, e consiste em tecnologia avançada de processamento de imagens e que vai facilitar a identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto.

O projeto, que será implantado em shoppings, aeroporto e nas estações de metrô, deve começar a operação até junho deste ano.

“Cadastraremos a foto de todos cidadãos e diversos parâmetros de análise. Hoje, nós temos câmeras, mas são monitoradas visualmente pelos seguranças. Isso será monitorado pelo computador, que é muito mais eficiente e selecionará as imagens de acordo com códigos feitos, seja facial, seja de arma branca”, explica o governador.

Outras obras

Ainda esta semana, outros investimentos estão previstos, tais como obras de pavimentação de rodovia e calçamento urbano, no município de Ipecaetá e a inauguração do sistema de abastecimento de água nos municípios de Correntina e Serra Dourada.

Para a capital baiana, ainda está prevista a ordem de serviço para a construção da unidade de saúde do bairro de Pau Miúdo.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

