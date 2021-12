Passarela do Sumaré terá câmeras e internet sem fio

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta sexta-feira, 7, que está instalando uma nova passarela na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Shopping Sumaré. Ela vai ter câmeras de segurança, instaladas ao longo de seus 160 metros, e sistema de internet sem fio (Wi Fi) nos pontos de parada de ônibus. Vai estasr pronta no final de setembro.

Novas passarelas também serão implantadas na nova Via Expressa (Rótula do Abacaxi) e na área da Madeireira Brotas. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), Marcílio Bastos, disse que o novo equipamento deverá ter grande impacto na mobilidade da região.

"Com a passarela, não será mais necessário o semáforo instalado para atender o público e o trânsito poderá fluir melhor, facilitando a vida de todos que precisam circular pelo local", explicou. A Desal é vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec).

A instalação das câmeras é resultado de parceria entre a Desal e a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel). A expectativa é que o monitoramento eletrônico do local garanta mais segurança para os transeuntes, funcionando como projeto-piloto para as novas passarelas que serão implantadas na cidade

Das próximas passarelas previstas, quatro serão instaladas na Via Expressa da região da Rótula do Abacaxi, através de parceria com o governo do estado. Outra passarela vai atender a grande demanda da área da Madeireira Brotas, situada na entrada do Pernambués.

