Passarela de acesso ao metrô e ônibus é entregue em Mussurunga

A passarela que dá acesso à Estação Mussurunga do Metrô, ao terminal de ônibus e ao Parque de Exposições da capital foi entregue oficialmente nesta segunda-feira, 4, pelo governado Rui Costa e representantes da CCR Metrô Bahia, concessionária do modal.

Com 5,4 metros de largura e 630 metros de extensão, o equipamento foi construído em 16 meses e faz parte das últimas intervenções da Linha 2, que liga o Acesso Norte ao aeroporto internacional de Salvador.

No entanto, segundo o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença, ainda restam finalizar as construções das passarelas da estação do Bairro da Paz, da Tamburugy e complementos na estação Pituaçu. “Essas são as passarelas ainda pendentes. De obras, temos o terminal aeroporto e, em breve, a nossa ciclovia, que já está quase pronta”, disse.

Sobre o prazo para finalização das passarelas, Valença afirmou que será “nas próximas semanas”. “Vai depender um pouco da chuva, e essas greves acabaram prejudicando um pouco a logística, mas eu imagino que, no máximo em 30 dias, estará concluído, com exceção da passarela Tamburugy, porque lá tem uma questão que envolve um terreno, mas já está resolvido”.

As passarelas contam com escadas rolantes, piso tátil e sinalização em braile no corrimão. No caso da de Mussurunga, o monitoramento é feito por 24 câmeras interligadas ao Centro de Controle Operacional da CCR.

Durante a entrega, o governador Rui Costa afirmou que o edital de licitação para expansão da Linha 1 para Águas Claras será publicado “nos próximos dias”. “A ideia é fazer uma sintonia entre a obra da rodoviária e a do metrô, para que as duas tenham coincidência na conclusão”.

