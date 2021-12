Passarela da estação Imbuí do metrô é inaugurada oficialmente

Foi entregue na manhã desta quinta-feira, 15, a passarela da Estação Imbuí do metrô. O equipamento possui extensão total de 580 metros e é dotado de escada rolante e acessibilidade.

A obra custou R$ 22,8 milhões e foi inaugurada oficialmente pelo governador Rui Costa. A passarela conecta a Avenida Edgar Santos, na altura do viaduto de Narandiba, à plataforma do transporte público e ao outro lado da avenida Paralela.

Há, ainda, uma rampa que dá acesso ao bicicletário e à pista de ciclismo e caminhadas. Com capacidade de fluxo de 18 mil passantes por hora, a nova passarela é monitorada pelo Centro de Controle Operacional, e também por vigilantes que irão se alternar em rondas.

Outras obras

No próximo dia 23, será entregue o Terminal de Ônibus de Pituaçu, que vai ligar o centro da cidade com a orla. Já a inauguração da Estação Aeroporto, a última da Linha 2 do metrô, está prevista para o dia 14 de abril, segundo o governador.

Inauguração foi feita pelo governador Rui Costa (Foto: Manu Dias | GovBA | Divulgação)

