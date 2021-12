Passarela atingida por caminhão começa a ser recuperada

O processo de recuperação da passarela atingida por um caminhão da CCR Metrô, na avenida Carybé, região de São Cristóvão, na madrugada desta sexta-feira, 1º, já teve início. Técnicos da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), acompanhados do secretário da pasta, Marcílio Bastos, estiveram no local para avaliação e providência de medidas necessárias junto com a concessionária, que será a responsável pelo restabelecimento da passarela.

A prefeitura informou, por meio de nota, que já foram retirados o piso e a cobertura da treliça atingida, que possui 26m de extensão, para garantir a segurança dos motoristas que trafegam na avenida. Após a avaliação, que foi feita com a ajuda de engenheiros calculistas da CCR, foi constatado que as demais estruturas da passarela não foram danificadas.

Ainda de acordo com a nota, o equipamento será interditado e a concessionária irá instalar um piso provisório para que as pessoas possam voltar a utilizar a passarela."Esta ação deverá ser feita à noite, para não causar impactos no tráfego do local, que é bastante movimentado”, explicou o secretário. Ele ainda afirmou que, futuramente, o equipamento será substituído por conta da instalação da linha 2 do metrô, que segue até o aeroporto.

