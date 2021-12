Passagens do sistema ferry-boat custam mais caro a partir desta segunda

A partir da manhã desta segunda-feira, 2, quem utiliza os serviços do sistema ferry-boat terá que pagar mais caro. Nos dias úteis, pedestres que antes pagavam R$ 5,00, agora terão de dispor de R$ 5,10 pelo valor da passagem. Já passageiros de veículos pequenos passam a desembolsar 45,70, e veículos grandes 58,40 (antes os valores eram de R$ 45 e R$ 58, respectivamente). Para condutores de motocicletas a tarifa continuará sendo R$ 19.

O reajuste também se estende ao final de semana e feriados, quando veículos pequenos passam a pagar R$ 64,70; veículos grandes, R$ 83,70 e motocicletas R$ 26,60 (antes os valores eram R$ 63, R$ 81, R$ 26, respectivamente). Pedestres seguirão desembolsando R$ 6,70 pela travessia. As novas tarifas foram autorizadas em resolução publicada na edição do último sábado do Diário Oficial do Estado.

Segundo a Agerba, agência reguladora do serviço, o reajuste, que é anual e previsto em contrato, este ano foi inferior a 2,7% para cada categoria. A Agerba ainda informou que cerca de R$ 49 milhões foram investidos em obras nos salões de embarque, banheiros, praça de cobrança e nova área de embarque de veículos.

"Fazer esse percurso regularmente já afeta muito nosso orçamento de assalariado. Qualquer aumento é mais um peso no fim do mês", disse o caldeireiro Sandro Cardoso, 45 anos, que precisa fazer a travessia para Bom Despacho todos os finais de semana.

A pedagoga Edilene Araújo, 54, que precisa vir a Salvador periodicamente, acredita que o impacto do aumento das tarifas é sempre um problema. "Eu venho fazer um curso em Salvador e geralmente não venho de carro porque o valor para veículos é muito alto".

Atualmente, sete embarcações fazem a travessia diariamente até às 23h30. Segundo a Agerba, os ferries passam por reformas periódicas para reparos, pintura e manutenção.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo