Passagem do metrô será cobrada a partir de 21 de dezembro

A operação comercial do metrô de Salvador terá início no dia 21 de dezembro. A tarifa, entretanto, ainda não foi definida. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11, pelo governador Rui Costa durante assinatura do primeiro consórcio de saúde do estado, no Salão de Atos da Governadoria.

Na mesma data, a integração com os ônibus metropolitanos será iniciada. Já a integração com as linhas da capital também não foi definida. "Ainda não fechamos acordo com o Setps (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador) e o valor da passagem depende disso", observou.

O assessor de relações sindicais do Setps, Jorge Castro, preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Disse apenas que a negociação envolve vários fatores e que tudo será resolvido.

Complexidade

Recentemente, Carlos Martins, secretário de Desenvolvimento Urbano, afirmou que a negociação ultrapassa a questão tarifária e envolve fatores como extinção de linhas, o que complica a conclusão da pauta.

A tarifa deve ser definida no dia 23 de novembro e só será aplicada após a inauguração das estações Bonocô e Pirajá. A primeira, que só foi projetada após o funcionamento do modal, será inaugurada dia 13. O ato solene contará com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab.

O acesso dos usuários até a estação será através de passarelas. Por sua vez, o acesso para portadores de necessidades especiais será por elevadores. Já a segunda, que estava prevista para este mês de outubro, será entregue na terceira semana de dezembro, entre os dias 15 e 20, conforme agenda da presidente Dilma Roussef. "Será um momento muito simbólico para a cidade porque teremos a conclusão da linha 1, que foi uma verdadeira 'novela' para ficar pronta. Além disso, essa será a maior estação, inclusive com espaço para manutenção de trens", disse Costa.

A passagem será paga com bilhete que, segundo Rui Costa, poderá ser comprado nas estações de transbordo, de maneira avulsa, ou pelas empresas para, em seguida, ser repassado aos funcionários.

Extensão

Com a conclusão das duas estações, a linha 1 terá completado os 12 km previstos no projeto e as oito estações, segundo o Grupo CCR Metrô Bahia.

Desde que começou a operar, o modal já transportou 10,7 milhões de passageiros. A estação mais movimentada é a da Lapa, com uma média diária de 15 mil passageiros. Em seguida vem Brotas (sete mil), Campo da Pólvora (seis mil), Acesso Norte (5,5 mil), Retiro (quatro mil) e Bom Juá (3,7 mil).

Inicialmente, os trens atendiam apenas às estações Lapa, Campo da Pólvora, Brotas e Acesso Norte.

Posteriormente, o sistema passou a contemplar as estações Retiro, entregue em agosto de 2014, e Bom Juá, em abril deste ano. Previstas para 2017, a linha 2 do metrô (Acesso Norte-Aeroporto) segue em obras.

Já o tramo 3, com aproximadamente 5 km de extensão e que vai ligar Pirajá a Águas Claras, está previsto para 2016.

