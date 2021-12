Passageiros se jogam de ônibus em movimento durante assalto

Um assalto a ônibus acabou com quatro feridos, na manhã desta quinta-feira, 25, na avenida Bonocô, na altura do Bompreço, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), dois criminosos armados roubavam os passageiros quando algumas pessoas se desesperaram e se jogaram do veículo em movimento.

O universitário Saulo Matheus, 23 anos, que estava no coletivo com a irmã Adlla Margranfia, 22, disse que os bandidos entraram no veículo no primeiro ponto da Bonocô.

De acordo com ele, os assaltantes começaram a saquear as pessoas e muitos passageiros correram para a frente e pediram para o motorista abrir a porta. Aproveitando que o trânsito estava lento, eles pularam do veículo em movimento.

Saulo disse que os bandidos tentaram impedir a saída dos passageiros e mandou o rodoviário arrastar o ônibus. Durante a ação, houve confusão na saída do coletivo e alguns passageiros acabaram caindo. Entre eles, a irmã de Saulo, que estava em um dos degraus do veículo.

Ela bateu a cabeça na queda e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Outras três pessoas ficaram feridas e todas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Adlla não teve ferimentos graves e aguarda apenas uma consulta com um médico. Outro ferido foi identificado como Vanderlei Pereira Santos, 46, que também está em estado estável. Não há informações sobre o quadro de saúde dos outros dois feridos.

O coletivo assaltado fazia a linha entre a estação da Lapa e o bairro de Pituaçu. Policiais tentam localizar os bandidos, que fugiram após a ação.

