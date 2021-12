Passageiros reclamam de novos cancelamentos de voos da Avianca em Salvador

Passageiros reclamam de novos cancelamentos da Avianca oriundos de Salvador. De acordo com informações iniciais, um voo que estava marcado para noite desta segunda-feira, 20, foi cancelado, sem aviso prévio por parte da companhia aérea.

De acordo com os passageiros, que dormiram no Aeroporto de Salvador, a Avianca teria solicitado que os mesmos estivessem no local 10h antes do voo, pois a decolagem poderia ocorrer em outros horários, ou mesmo ser cancelado. Entre as reclamações está a falta de informação por parte da companhia aérea, bem como a falta de auxílio-alimentação.

A Avianca informou, por meio de nota, que está cumprindo a resolução 400 da Anac, para passageiros com voos cancelados. Esta resolução prevê assistência material em caso de atraso e cancelamento e também informa que alterações programadas deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de 72h em relação ao horário do voo.

