Passageiros lotam pontos à espera dos ônibus em Salvador

Após a paralisação de quatro horas (das 4h às 8h), os rodoviários retornaram à atividade na manhã desta quarta-feira, 15. Apesar disso, os passageiros se aglomeram nos pontos de ônibus e estações de transbordo, como verificado por ATARDE na região do Iguatemi e em Cajazeiras.

A frota completa de coletivos para atender a população ainda deve demorar de ser normalizada, segundo afirmou Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários. De acordo com ele, o serviço deve ser regularizado nas próximas horas.

A paralisação dos rodoviários faz parte da mobilização nacional convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização no Brasil.

Daniel Mota informou ao Portal A TARDE que a categoria tem mais duas pautas de reivindicações, além da luta contra a PL.

"A categoria está reunida nas garagens das empresas de ônibus reivindicando três pontos: o primeiro é em protesto contra a PL 4330, que foi aprovada no planalto; a outra é sobre a violência urbana, por conta dos assaltos a ônibus e agressão que os rodoviários vêm sofrendo. O último ponto é pela campanha salarial, que reivindica aumento aos empresários, pois até o momento eles não se sensibilizaram", afirma ele.

