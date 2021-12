Passageiros já enfrentam longas filas no embarque em aeroporto de Salvador

Ás vésperas do feriado de Natal, o movimento de embarque no Aeroporto Internacional de Salvador já é intenso e os passageiros aguardam em longas filas, inclusive há pessoas dormindo no chão nos corredores de acesso à sala de embarque e o fluxo é intenso em frente aos guichês das companhias aéreas.

A possível causa dos transtornos é a greve nacional dos aeroviários e aeronautas, que confirmaram para esta quinta, 23, a partir das 6 horas, uma paralisação nos aeroportos do país, após sucessivas rodadas de negociações por reajuste salarial com as companhias aéreas terminarem sem acordo.

Os aeronautas são os profissionais que tripulam os voos (comissários, pilotos e copilotos) e os aeroviários são aqueles que atuam em solo, como mecânicos e pessoal de check-in. Os manifestantes devem se concentrar às 5 horas no Sindicato dos Aeroviários de São Paulo.

A presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, afirmou que a entidade está pronta para a paralisação, mas não quis dar mais detalhes. Segundo ela, o objetivo é impedir que as companhias aéreas desarticulem o movimento grevista.

A sindicalista diz ainda que algumas empresas ameaçaram de demissão por justa causa os funcionários que cruzarem os braços. As companhias também estariam orientando os trabalhadores a irem para os aeroportos sem os uniformes para que não sejam impedidos de trabalhar pelos grevistas.

