Passageiros invadem Terminal São Joaquim; veja vídeo

Usuários do Sistema Ferry-Boat relataram através do Cidadão Repórter, que na noite desta quarta-feira, 30, durante a espera para embarcar, alguns passageiros invadiram o Terminal São Joaquim. Em vídeos enviados ao Portal A TARDE, é possível perceber, inclusive, a aglomeração no terminal, policiais militares e uma pessoa passando mal.

Em nota, a PM informa que policiais militares da 16ª CIPM foram acionados por agentes do terminal, após alguns passageiros não respeitarem a ordem da fila, ocasionando confusão entre eles.

“Após a chegada da guarnição, os ânimos se acalmaram e todos voltaram aos seus lugares sem mais problemas”, informou a PM.

A Internacional Travessias, empresa responsável pelo Ferry, informou que iria averiguar o ocorrido. No entanto, informou que o fluxo de usuários foi grande nesta quarta, 30, até tarde, e que o ferry operou pela madrugada, sem interrupção.

Veja o vídeo:

