Passageiros impedem saída de veículos do ferryboat

Após a manifestação ocorrida no início da manhã desta sexta-feira, 3, no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, os passageiros do ferryboat Maria Bethânia voltaram a protestar na chegada da embarcação a Salvador.

Um grupo pequeno de pessoas impede a saída dos últimos veículos. Assim que a embarcação atracou, os pedestres e alguns carros foram liberados.

Eles protestam contra os atrasos nos horários das travessias. Entretanto, a concessionária Internacional marítima, que administra o sistema, informou em nota que as embarcações Maria Bethânia e Ivete Sangalo estavam aptas a realizar o transporte nos horários marcados.

Policiais militares estão no ferryboat para negociar o fim da manifestação.

