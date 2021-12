Passageiros ganham nova máquina do Salvador Card

Usuários do transporte público de Salvador que frequentam o campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) contam desde esta qunta-feira, 5, com uma máquina de autoatendimento do Salvador Card. O equipamento facilita a recarga do cartão de acesso.

A máquina também permite a recarga do Bilhete Avulso e aceita notas de R$ 5, R$ 10, R$ 20 ou R$ 50. "Completamos 30 equipamentos, que facilitam e incentivam o uso do transporte público. O estudante ou usuário do Bilhete Único não precisa mais pegar filas enormes ou sair de seu bairro para fazer a recarga e poder pagar meia-passagem. Nosso objetivo é instalar mais três máquinas em breve", destaca o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

As outras 29 máquinas estão na Estação da Lapa (8), Iguatemi (5), Comércio (5), Cajazeiras (3), Periperi (1), Prefeitura-Bairro do Subúrbio (1), Prefeitura-Bairro do Centro (1), Prefeitura-Bairro de Pau da Lima (1), Prefeitura-Bairro do Cabula (1), Prefeitura-Bairro da Cidade Baixa (1) e na Unijorge (1).

