Passageiros ficam presos no elevador do ferry Zumbi dos Palmares

Passageiros que estavam no ferryboat Zumbi dos Palmares, com saída do Terminal Bom Despacho, ficaram presos por cerca de 25 minutos no elevador da embarcação, na tarde da sexta-feira, 15.

Segundo a Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema, a parada foi ocasionada pelo excesso de peso. Com isso, o dispositivo de segurança do equipamento parou o elevador, por volta das 16h20.

Em nota, a empresa informou que "a tripulação realizou a liberação dos passageiros, auxiliando a saída de todos e que, o equipamento é de uso exclusivo para gestantes, cadeirantes e idosos, conforme consta sinalização ao lado do elevador".

adblock ativo