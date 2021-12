Passageiros fazem travessia sem medo no primeiro feriado após acidente

O mau tempo e a apreensão após o acidente com a embarcação Cavalo Marinho I, que fazia o trajeto Mar Grande – Salvador e que vitimou 19 pessoas, não afetaram a movimentação de passageiros no Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio, durante o feriado.

A comerciante Lucimara Garcia, 34, foi uma das passageiras que aproveitou o recesso para visitar os pais em Barra do Pote, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e não hesitou em optar pelas lanchas para realizar a travessia.

A cabeleireira Regina Conceição dos Santos, 28, decidiu fazer a travessia de ferry boat, não por medo da travessia, mas porque o serviço precisou ser interrompido durante três horas devido à maré baixa prolongada.

Para ela, a viagem feita por meio das lanchas é mais rápida, descartando o medo de utilizar o serviço, mesmo após o acidente. “Acredito que, independente de onde eu estiver, se for pra acontecer algo, não é o meio de transporte que vai impedir. Eu entrego tudo nas mãos de Deus e vou”, disse.

As embarcações voltaram a operar normalmente no final da manhã desta quinta-feira, 7, por volta das 11h30, segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com saídas programadas para cada 15 minutos.

Em meio aos passageiros que aguardavam embarque, 20 jovens que fazem parte do coletivo Igreja na Rua se reuniram para ir até Mar Grande levar palavras de conforto aos moradores do local.

“A ideia é nos concentrarmos na praça principal para passar um momento de paz, uma palavra de conforto para os moradores do local e passar confiança para as pessoas que ainda estão com medo de utilizar o serviço”, disse o representante do grupo Elvert Freitas.

Rodoviária

O movimento de saída da cidade foi tranquilo também no terminal Rodoviário de Salvador. Com expectativa de receber 50 mil passageiros até sábado, a rodoviária registrou um número maior de passageiros na noite da última quarta-feira, véspera do feriado.

“Na véspera, houve procura por destinos mais longos, como Porto Seguro, Itacaré e Serrinha. Durante o dia, o movimento é mais tranquilo, com caminhos que incluem as cidades do recôncavo baiano”, informou o coordenador da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Novais.

No Terminal Marítimo de São Joaquim, a demanda pelo sistema Ferry Boat foi maior, no entanto, os passageiros tiveram que aguardar menos de uma hora para conseguir embarcar. Os ferry boats operaram normalmente durante todo o dia, com saídas programadas para cada 30 minutos.

*sob orientação da jornalista Hilcélia Falcão

