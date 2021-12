Passageiros esperam até 2h para embarcar no ferry-boat

As pessoas que querem fugir da agonia do Carnaval de Salvador e curtir o período nas ilhas da Bahia tem encontrado movimento tranquilo no Terminal de São Joaquim, na tarde desta sexta-feira, 21.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela administração do sistema ferry-boat, o tempo de espera para quem quer embarcar de carro é de duas horas. Para os pedestres, a espera é de apenas uma hora. No momentos, seis ferrys estão funcionando em esquema de bate-volta, com saídas a cada 30 minutos.

A Superintendência de Trânsito de Salvador informou que não há grandes filas de carros na região do terminal, mas que o trânsito no local apresenta uma "pequena intensidade".

A Internacional Travessias também informou esperar um movimento de 455 mil pessoas e 65 mil veículos no terminal durante o período de 19 de fevereiro e 3 de março.

