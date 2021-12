Passageiros enfrentam fila de até 3h para embarcar no ferryboat

Os passageiros que usam o sistema ferryboat enfrentam fila de até 3h para embarcar neste sábado, 22, no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com as informações da Internacional Travessias, o fluxo é intenso tanto de pedestres quanto de veículos, no terminal. Já em Bom Despacho o movimento é tranquilo e sem filas.

Apesar dos sete ferries que fazem a travessia, a fila é causada pelo grande fluxo de pessoas que se deslocam para ilha e demais áreas da região devido ao Carnaval.

Trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por causa da fila de veículos para embarcar no ferryboat, o trânsito é intenso na região do terminal.

Com a lentidão no tráfego de veículos, os motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes na região da Cidade Baixa.

