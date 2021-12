Passageiros enfrentam fila de até 2h para embarcar no ferry

O fluxo de passageiros é intenso no Terminal de Bom Despacho na Ilha de Itaparica, neste domingo, 4. Os usuários do sistema que estão com veículos chegam a esperar 2h para embarcar. No entanto, os pedestres aguardam um tempo menor, de aproximadamente 30 minutos.

Já os passageiros que precisam usar o sistema de travessias, com embarque saindo do terminal de São Joaquim, não encontram filas.

De acordo com a assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, as viagens acontecem no sistema bate-volta, com saídas a cada 30 minutos.

São nove embarcações, operando em horário especial. As travessias vão acontecer durante 24h, para evitar filas e transtornos para os passageiros. Com isso, quem puder viajar durante a madrugada vai poder usar o ferryboat.

