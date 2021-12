Passageiros dormem em aeroporto após cancelamentos de voos da Avianca

Após os cancelamentos dos voos da Avianca nesta segunda-feira, 29, no Aeroporto de Salvador, alguns passageiros chegaram a dormir no local e ainda não conseguiram o reembarque nesta terça-feira, 30.

"Tive que dormir no no aeroporto porque a empresa não me deu nenhum suporte. Até peguei uma almofada de uma cadeira de rodas para meu filho ficar mais confortável", contou uma passageira à TV Record Bahia.

Outros passageiros conseguiram o reembarque em voos nesta quarta, entre às 15h e 17h.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Avianca, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

