Passageiros de catamarã avistam corpo durante travessia marítima

Passageiros de um catamarã avistaram na manhã desta quinta-feira, 1º, um corpo boiando no mar durante o trajeto Salvador-Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé. O caso aconteceu por volta das 9h10 e a embarcação teve que ficar parada a alguns metros do corpo por cerca de 30 minutos.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o capitão do catamarã acionou a Capitania dos Portos, que liberou a embarcação para seguir viagem.

Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, o tenente Fernando Araújo, do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, informou que a Capitania presta apoio à remoção do corpo, realizada por equipes do Corpo de Bombeiros. Até o momento, a vítima não foi identificada.

