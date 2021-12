Passageiros caem de ônibus durante assalto

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após caírem de um ônibus na avenida Bonocô, no sentido Centro, na manhã desta quinta-feira, 21. De acordo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o motorista da Salvador Norte, que fazia a linha 1062, arrastou o veículo com a porta aberta instantes depois de sofrer um assalto.



Ainda conforme a Stelecom, o assaltante subiu no ônibus, roubou quem estava no coletivo e pediu para descer no ponto seguinte. Nervoso com a situação, o motorista abriu a porta e arrastou o veículo. Como havia muitos passageiros na porta, alguns deles se desequilibraram e caíram na calçada. O condutor do ônibus seguiu sem prestar socorro.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência foi encaminhada para o local e prestou socorro às vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O assaltante fugiu no sentido Cosme de Farias, subindo uma escadaria próximo à Escola da Bíblia, levando os pertences dos passageiros.

