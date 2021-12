Passageiros alertam polícia e suspeito é preso roubando ônibus

Um homem foi preso após ser flagrado roubando um ônibus no bairro de São Gonçalo, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), passageiros do coletivo da empresa Integra alertaram uma equipe do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc) durante o assalto.

Ao perceber a presença dos policiais, Anderson Silva da Costa, 25 anos, e um comparsa tentaram fugir, mas Anderson foi detido. O parceiro dele conseguiu escapar.

A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira, 8, e policiais recuperaram seis celulares com assaltante, além de cartões de crédito e R$ 40 em dinheiro.

adblock ativo