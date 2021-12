Passageiros aguardam mais de 10h por voos da Avianca

Cerca de 80 pessoas aguardam no aeroporto de Salvador por conta de alguns voos da Avianca que foram cancelados nesta terça-feira, 30. Alguns passageiros chegaram a dormir no local, esperando um posicionamento da empresa. O caso acontece após mais de 40 voos da empresa serem cancelados nesta segunda, 29.

Isaías Ferreira, de 25 anos, foi um dos passageiros que dormiu no local. Seu voo estava marcado para 4h50, contudo, ao chegar no aeroporto por volta das 2h50, foi informado que as passagens estavam esgotadas e foi remarcado para 17h30.

O passageiro Márcio Stein, de 48 anos, da cidade de Jaraguá do Sul (SC), teve seu voo da Avianca para Navegantes (SC) de 11h45 transferido para às 13:40, através de um reembarque para a Latam. Contudo, ele diz que até então não houve uma definição concreta da empresa. Márcio comprou as passagens dele e de mais sete pessoas em dezembro, pela empresa de turismo CVC e, por conta disso, não conseguiu cancelar a passagem com antecedência.

"Compramos pela CVC em Jaraguá do Sul e por isso, a filial de Salvador disse que não há como solucionar. Programamos a viagem em dezembro e, quando soubemos dos dos problemas da Avianca [em março], tentamos mudar, mas a CVC não permitiu porque já havia fechado com a companhia aérea e tínhamos pago algumas parcelas", relata Márcio.

Segundo o diretor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA), Iratan Villas Boas, informou, em entrevista ao Portal A TARDE, que o consumidor tem que procurar a empresa que efetuou a compra da passagem e esta tem que oferecer uma ajuda solidária.

"O código de defesa do consumidor atribui responsabilidade solidária. Todos os fornecedores que participaram, companhia aérea e agência de viagem respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Quando o problema não é resolvido, o passageiro pode acionar os órgãos de defesa do consumidor para ter a garantia desses direitos", informa Iratan.

Iratan também comenta sobre uma notificação feita a empresa. "No último dia 18 o Procon da Bahia notificou a Avianca, para que a empresa apresente ao órgão informações sobre as providências que estão sendo tomadas. O Procon buscou informações sobre como está sendo feita a restituição dos valores e a relocação das pessoas em outras companhias aéreas, tendo em vista que os direitos do consumidor é de escolher entre o dinheiro de volta ou se deseja manter a viagem através de outra companhia".

De acordo com o diretor do Procon, aqueles consumidores que sofrerem danos por conta do cancelamento, ou do atraso, poderão buscar indenizações por danos morais ou materiais. E os que tentaram incansavelmente buscar a empresa para resolver o problema e não foi solucionado, ainda tem um desvio produtivo, ou seja, ele deixou de exercer suas atividades para reclamar com a companhia, sofrer com a situação e buscar os órgãos de defesa do consumidor para ter seus direitos garantidos. Tudo isso deve ser indenizado. Os consumidores que tiverem danos podem buscar os órgãos do poder judiciário para pleitear suas indenizações pelos danos materiais, morais e pelo desvio produtivo, se houver.

"A mudança do voo antes de ser cancelado pode ser feita através de acordo entre o consumidor e os fornecedores. Muitos consumidores que não tiveram seus voos cancelados, mas pode ter a possibilidade disso ocorrer. Eles podem negociar a restituição ou relocação para outras companhias aéreas na busca de diminuir os problemas. Tem um site, onde o consumidor pode de imediato apresentar a proposta junto as companhias aéreas para conseguir um acordo antes de acontecer o problema", acrescenta.

Iratan também sinaliza que consumidores que tiverem possibilidade financeira de comprar a passagem de outra companhia aérea, podem buscar o ressarcimento destes prejuízos. "A sugestão é que a pessoa busque um órgão do poder judiciário, para que liminarmente ele consiga uma ordem judicial obrigando a companhia aérea a contratar outra empresa e garantir a viagem. Isso é principalmente em casos de saúde, porque há consumidores que estão viajando para fazer tratamentos médicos, outros para assumir compromissos inadiáveis. O não cumprimento por parte da companhia aérea pode gerar um dano imensurável, por conta disso, as ordens judiciais podem ser emitidas de forma rápida", conclui.

Crispina da Silva, 42, corre o risco de ter o trabalho prejudicado por conta do cancelamento de seu voo para Florianópolis. Ela e sua sobrinha, Jamile da Silva, foram avisadas antes do check in que tiveram os voos de 13h35 e 11h35, respectivamente, cancelados.

"Me disseram para aguardar porque iriam solucionar, mas não deram nenhuma previsão. Preciso voltar a tempo porque amanhã nós precisamos trabalhar", lamenta Crispina.

Diferente de Crispina, a carioca Aparecida Malaquias, 53, e sua filha, não identificada, não receberam aviso da empresa e ficaram sabendo do cancelamento do voo para o Rio de Janeiro, marcado para às 10h, no momento que chegaram ao aeroporto.

"O meu voo era para 10h, não recebi ligação nenhuma. Já era para estar voando, preciso esperar a boa vontade de alguém. Se não tinha voo, não vendesse. Nos disseram que não podem nos dar suporte aqui, que nosso suporte é no Rio de Janeiro, onde compramos" fala Aparecida, emocionada.

Muitos passageiros relatam acharem um absurdo a falta de comunicação da Avianca. Jucilene Martins, 43, mora em São Paulo e teve o voo de 22h cancelado pela empresa.

"A Avianca pediu para eu ficar aqui no aeroporto até aparecer uma vaga, isso é um absurdo. Eu paguei por essa passagem, não é nada de graça. Não me ofereceram alimentação alguma. Disseram que como meu voo era para a noite, tenho que ficar aqui até de noite, esperando alguma chance".

Posicionamento da Avianca

Em nota, a assessoria da Avianca informou que trabalha para viabilizar o menor impacto possível em razão dos cancelamentos dos voos e garantir o melhor atendimento aos seus clientes.

A empresa continua reforçando que manterá o atendimento nas bases que não possuem mais voos para acomodação dos passageiros.

Sobre os cancelamentos, a assessoria da empresa disse que a Avianca cumpre a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nesta resolução, a Anac reitera que nos casos de atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos ou interrupção de voos e preterição de passageiros, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro as opções de reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outro meio de transporte. A empresa aérea também deve prestar assistência material, quando cabível.

Ainda segundo a resolução 400 da Anac, a assistência material oferecida pela companhia aérea pode variar a depender do tempo de espera do passageiro. Sendo:

- A partir de 1 hora: comunicação (internet, telefone etc).

- A partir de 2 horas: alimentação (voucher, refeição, lanche etc).

- A partir de 4 horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto.

