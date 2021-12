Passageiro se joga ao mar após ser impedido de embarcar no ferryboat

Um fato inusitado aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9, no terminal de embarque do ferryboat, em Salvador. Insatisfeito por não poder embarcar no navio, um homem, que não teve sua identidade revelada, resolveu pular no mar alegando que realizaria a travessia nadando.

Em contato com a assessoria da Internacional Travessias, foi informado que dois carros foram impedidos de adentrar no ferryboat que estava previsto para sair às 9h, no Bom Despacho, em decorrência do navio já ter atingido a lotação máxima. Inconformado com a situação, o rapaz resolveu, por conta própria, pular na água.

A embarcação em questão possui capacidade para cerca de 800 pessoas, além de conseguir comportar em torno de 40 veículos.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, no momento do ocorrido, o ferryboat estava desligado. Por isso, não houve configuração de perigo para o homem que foi rapidamente retirado do local.

