Passageiro reage a assalto a ônibus e mata criminoso em Itapuã

Um criminoso foi morto e outro baleado durante uma tentativa de assalto a um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar (Stec), manhã desta quarta-feira, 21. O crime aconteceu no bairro de Itapuã, próximo a Sereia.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os dois homens entraram no veículo – que fazia a linha Itinga-Praia do Flamengo – e anunciaram o assalto. Neste momento, um passageiro reagiu e atirou contra os bandidos.

Tanto a identidade dos assaltantes como a do atirador, que fugiu em seguida, não foi relevado pela polícia, que está no local realizando perícia.

Ainda segundo o órgão, o ferido, atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde dele não foi divulgado.

