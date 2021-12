Passageiro morre em acidente no Rio Vermelho

O jovem Samuel Andrade Freitas, de 19 anos, morreu em um acidente na rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho, na madrugada desta sexta-feira, 10. O acidente aconteceu por volta das 4h30.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo Ford Ka, de placa JSR-1327, colidiu em um poste ao lado do Bompreço, sentido Amaralina, e o passageiro do carro não resistiu aos ferimentos.

A colisão do carro com o poste chamou atenção dos moradores da região. Júlio Carolino Tosta Filho, que mora na frente do local do acidente, disse que já viu outros acidentes no local e assim que ouviu o barulho do carro desceu para ajudar.

"Quando acontece um acidente aqui a gente se preocupa com as vítimas. O passageiro estava com o rosto todo machucado, nem falava nada". O morador ainda completou: "O carro bateu do lado direito, a cabeça do carona se chocou contra o poste. Ele estava totalmente desprotegido".

Júlio e os funcionários do posto de gasolina prestaram os primeiros socorros. "Chamados o Samu. Quando a médica chegou fez de tudo para ajudar, tentou reanimar, mas não conseguiu".

De acordo com Júlio, o motorista do veículo ficou um tempo no local, tentando ajudar o passageiro, mas depois foi embora. "Ele ficou agoniado por mais de 30 minutos aqui, desorientado, parecia ser mais novo do que o outro. Quando viu que não tinha o que fazer, pegou um táxi e falou que ia tentar ajuda. Ninguém voltou, não tem ninguém da família da vítima."

A Polícia Técnica chegou no local do acidente por volta das 8 horas.

