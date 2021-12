Passageiro mata o outro após discussão próximo a Sussuarana

Uma discussão aparentemente banal pode ter sido o estopim para um crime bárbaro dentro de um ônibus do consórcio OT Trans, que fazia a linha Santo Inácio/Barroquinha, por volta das 14h desta segunda-feira, 19.

No momento dos disparos, o coletivo passava pela Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, próximo ao cruzamento entre os bairros de Mata Escura e Sussuarana. Um passageiro ainda não identificado matou o ajudante de pedreiro Carlos Alberto Santos Lirio, 20 anos.

Segundo testemunhas, o assassino entrou pela frente e se identificou como policial militar, inclusive, já estaria exaltado porque não gostou do jeito que o motorista teria olhado para ele. "Ele (o atirador) perguntou ao motorista porque estava olhando com cara feia e disse que quando o vagabundo entra pela frente ninguém fala nada", relata um rodoviário, em anonimato.

Em seguida, o assassino foi em direção ao meio do ônibus e teria perguntado à vítima por que estava olhando para ele e ainda questionou "Você sabe quem eu sou?". Depois, o matador foi para o fundo do ônibus próximo ao cobrador e em determinado momento voltou e atirou no ajudante de pedreiro. Outro rodoviário contou que assassino e vítima chegaram a trocar socos.

Pânico e correria

Carlos Alberto foi levado para uma guarnição da 23ª CIPM (Tancredo Neves) para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos tiros na cabeça e nos braços. Os PMs almoçavam em uma churrascaria próximo ao local do crime quando foram prestar socorro.

Um policial contou que o assassino desceu pela porta da frente e quando o motorista abriu a porta do meio para as pessoas saírem o corpo da vítima caiu na rua.

A perícia encontrou no local do crime estojos de calibre .40, armamento de uso exclusivo das polícias Civil e Militar. O delegado do Departamento de Homicídios (DHPP), Alberto Schramm, disse que vai buscar imagens das câmeras do ônibus para identificar o autor do crime.

adblock ativo