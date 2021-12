Passageiro é morto durante assalto a ônibus na Paralela

Um passageiro morreu após ser baleado durante um assalto a ônibus na manhã desta sexta-feira, 5, na avenida Paralela, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 6 horas, na região do Wet'n Wild, sentido rodoviária, embaixo do viaduto de acesso à avenida Orlando Gomes.

De acordo com testemunhas, três homens entraram no coletivo na Estrada Velha do Aeroporto e anunciaram o crime no primeiro ponto de ônibus de Mussurunga. Ao invés de citar um assalto, o trio falou que era um sequestro e determinou que o motorista seguisse sem parar pela avenida Paralela até o Detran, na avenida ACM.

Dois assaltantes saquearam os passageiros enquanto o terceiro rendia o rodoviário. Contudo, os usuários do transporte reagiram e começaram a agredir um dos criminosos, causando uma confusão dentro do coletivo. Neste momento, um dos suspeitos atirou. Foram realizados ainda mais dois disparos, segundo os rodoviários.

Um dos bandidos ordenou a parada do ônibus embaixo do viaduto e o trio fugiu. Os passageiros aproveitaram o momento para descer correndo do coletivo.

Segundo o motorista Jackson dos Santos Santana, 37, o pintor Djalma da Paixão Ferreira, 42 anos, foi um dos primeiros a descer. Mas ele estava cambaleando e caiu no canteiro central. Djalma foi baleado nas costas e a bala transfixou seu corpo, saindo pelo abdômen.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia não sabe se ele foi baleado dentro ou fora do coletivo. Segundo o irmão dele, Djalma estava indo para o trabalho.

Trânsito ficou congestionado na avenida Paralela sentido Centro (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

adblock ativo