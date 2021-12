Passageiro é agredido com coronhada durante assalto a ônibus

Carlos Antônio Santos Nogueira Júnior, de 26 anos, levou uma coronhada no supercílio direito na tarde desta quarta-feira, 2, ao reagir a um roubo dentro de um ônibus da empresa Integra Salvador Norte, que fazia a linha Itapuã/ Lapa. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) pelo motorista do coletivo, recebeu atendimento médico e foi liberado.

O crime foi praticado por dois homens que entraram no ônibus no bairro do Costa Azul, anunciaram o roubo, saquearam os passageiros e o cobrador e desceram em Amaralina, próximo ao Bompreço.

Sob anonimato, uma passageira contou que durante a ação, Carlos se negou a entregar o celular e tentou desceder do veículo ainda em movimento, o que irritou o suspeito.

“Ele parecia que estava bêbado. Quando o ladrão pediu o celular, ele disse que não ia dar e mandou o cara atirar na cabeça dele. Depois ficou gritando para o motorista parar. O ladrão mandou ele sentar e deu uma coronhada”, narrou a mulher.