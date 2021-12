Passageiro desarma assaltante durante assalto a ônibus em Ondina

Um homem identificado como Joseilson Ferreira Morais foi preso na manhã desta terça-feira, 18, após tentar assaltar um ônibus que fazia a linha Sussuarana x Barra. O caso ocorreu por volta das 6h20, em Ondina.

Segundo o Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivo (Gerrc), a ação foi frustrada por um passageiro que descia do veículo. Após ver que o suspeito estava ameaçando as pessoas com uma faca, o homem retornou ao coletivo e entrou em luta corporal com o suspeito, conseguindo tirar a faca da mão do assaltante. O nome do passageiro, que trabalharia como segurança, não foi divulgado.

Segundo os passageiros, o suspeito entrou no ônibus na entrada do Calabar. A polícia foi encaminhada ao local, onde prendeu o suspeito e encaminhou as vítimas para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Coletivos (Gerrc), na avenida Afrânio Peixoto.

Rio Vermelho

Mais cedo, por volta das 5h30, outro assalto a coletivo aconteceu no Rio Vermelho, bairro vizinho à Ondina. Ainda de acordo com o Gerrc, dois homens armados entraram no coletivo que faz a linha Vila de Abrantes x Lapa e assaltaram os passageiros. Logo em seguida, eles fugiram.

Os passageiros, motorista e cobrador se dirigiram ao Gerrc para registrar a ocorrência.

