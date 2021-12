Passageiro de carro por aplicativo é baleado durante tentativa de homicídio no Caminho de Areia

Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio, na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Jardim Castro Alves, no bairro do Caminho de Areia, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi um passageiro de um carro por aplicativo, que passava na região. O suspeito de efetuar os disparos abriu a porta do veículo modelo Renault Sandero Branco e atirou contra o homem.

Ainda conforme o órgão, o baleado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Santo Antônio, localizada no bairro do Dendezeiros. Já o motorista foi levado até o Hospital Agenor Paiva com ferimentos. O estado de saúde da dupla não foi divulgado.

A autoria e a motivação do crime serão investigado pela 3ª Delegacia do Bonfim.

adblock ativo