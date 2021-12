Passageiro cai no mar durante travessia de ferry

Um homem caiu no mar durante a travessia de ferryboat na noite desta segunda-feira, 1º. De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), Robson Cássio Ferreira Duarte Filho, 26 anos, estava na embarcação "Rio Paraguaçu" quando caiu na água.

O acidente, registrado às 21h25, ocorreu a cerca de 2,5 milhas náuticas da costa (aproximadamente 4,6 quilômetros), quando o ferry deixou o Terminal de São Joaquim, em Salvador. Vinte minutos depois, uma equipe da Capitania foi acionada e enviada para o local. Por conta das 22h, eles conseguiram localizar Robson.

A vítima, que ficou cerca de 35 minutos no mar, foi levada para o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, onde foi avaliada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A CPBA vai investigar as causas e responsabilidades do acidente.

