Passageiro cai do ferry durante travessia para Salvador

Um passageiro do ferryboat caiu no mar na manhã desta sexta-feira, 12, por volta das 10h40, durante a travessia de Ilha de Itaparica para Salvador. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, através do Comando do 2º Distrito Naval.



Em nota, a Internacional Travessia Salvador informou que o passageiro se jogou no mar, mas logo foi socorrido pela tripulação do ferry Agenor Gordilho. A empresa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém o passageiro não permaneceu no terminal para esta continuidade de atendimento.

Uma equipe da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) também foi encaminhada ao Terminal de São Joaquim, a fim de obter mais informações sobre o acidente. De acordo com a apuração inicialmente realizada, a vítima, que se identificou como Antônio dos Santos Pereira, de 42 anos, foi resgatado sem ferimentos.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

