Passageiro atira e fere três assaltantes de ônibus na Cidade Baixa

Três homens foram baleados, da manhã desta quinta-feira, 11, por volta das 10h20, durante um assalto a ônibus na Cidade Baixa, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), um dos feridos, que ficou dentro do coletivo, foi levado pelo motorista para a região da Delegacia de Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal, onde o fato foi registrado. Lá, ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os outros dois assaltantes conseguiram fugir. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, testemunhas informaram que os criminosos entram no ônibus na região do Comércio.

Logo depois, um passageiro – ainda com a identidade desconhecida e que desceu do coletivo em seguida – teria atirado nos homens. A polícia agora apura o crime.

Um dos assaltantes ficou ferido dentro do ônibus (Foto: Cidadão Repórter | Ag. A TARDE)

