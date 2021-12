Passageiro atingido em tiroteio na Bonocô está na UTI

Carlos Luís da Silva Souza, um dos passageiros baleados durante o tiroteio no ônibus que fazia a linha Lapa-Saboeiro, na Bonocô, está internado na Unidade de Tratamento Intensiva do Hospital Geral do Estado.

Ele passou por laparotomia, drenagem no tórax e está entubado em estado grave, segundo a Secretaria de Saúde do Estado.

Já o policial civil Josevaldo Conceição dos Santos, de 56 anos, igualmente atingido no abdômen após trocar tiros com bandidos que tentavam assaltar o coletivo, também foi submetido à laparotomia e encaminhado para a enfermaria do HGE. O estado de saúde do agente permanece estável.

Luís Antônio Araújo dos Santos Filho, o outro passageiro ferido na tentativa de assalto, recebeu atendimento e foi liberado no mesmo dia do incidente.

O caso

O policial civil Josevaldo e o adolescente Lucas Bezerra Monteiro, 17, trocaram tiros dentro de um ônibus da empresa Integra Salvador, quando o jovem e um comparsa tentavam saquear os passageiros. A ação aconteceu na terça-feira, 8, por volta das 13h30, na terceira passarela da avenida Bonocô, no sentido Iguatemi.

Baleado várias vezes no abdômen, Lucas morreu ao tentar descer do veículo. Enquanto Josevaldo, Carlos e Luís, atingidos no confronto, foram socorridos para o HGE.

