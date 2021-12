Passageira morre em tentativa de assalto a ônibus

Uma mulher morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto ao ônibus onde estava na avenida Paralela na noite desta quarta-feira, 5. De acordo com a Polícia Militar (PM), Jefferson de Almeida Santos, 21 anos e outros cinco homens atiraram contra o veículo da empresa BTU na tentativa de pará-lo para efetuar o roubo. A passageira, Suene Santana da Silva, foi atingida por um dos disparos e não resistiu.

Após o crime, Jefferson e os comparsas, que estavam em três motos, assaltaram pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo à Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC). A polícia foi acionada e houve troca de tiros com pms da Companhia Independente de Policiamento Tático/Rondesp Atlântico.

No confronto, Jefferson foi baleado e morreu. Os demais criminosos fugiram. A polícia apreendeu um revólver calibre 38 com numeração raspada com Jefferson.

