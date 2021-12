Partículas de óleo são retiradas das praias de Salvador

Um quilo de pequenas pelotas de petróleo foram retiradas na manhã deste domingo, 13, das praias de Placaford e Jardim de Alah pelos agentes da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

Segundo a prefeitura, houve uma reunião neste domingo, do Comando Unificado de Incidentes, com representantes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Marinha, Exército, Petrobras, além de órgãos municipais e estaduais.

“Nossas equipes continuarão de prontidão 24h, monitorando e retirando todo o material que for localizado na faixa de areia da orla de Salvador, até que todas as possibilidades de chegada de mais material sejam descartadas pelos órgãos aqui presentes”, destacou o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

