Parte dos moradores do Rio Vermelho seguem sem energia após colisão

Os consumidores que dependem diretamente da carga elétrica transmitida pelos postes afetados por um veículo, na manhã desta segunda-feira, 23, na Rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho, seguem sem energia. Isso porque, até as 17h30, os equipamentos ainda não tinham sido substituídos.

Segundo a assessoria de comunicação da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), técnicos foram enviados ao local, logo após o acidente. As equipes continuam na localidade, onde realizam a troca dos postes. A previsão do órgão, é que o trabalho seja concluído ainda na noite desta segunda.

Devido a interdição na rua e do horário de pico o tráfego na região é intenso, com muita lentidão, conforme informou da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Acidente

Os equipamentos foram atingidos na manhã desta segunda, após um motorista colidir o veículo que dirigia, em um deles. Com o impacto da batida, um dos postes puxou os fios, e acabou derrubando um outro equipamento.

Por conta do ocorrido, o tráfego foi desviado para a rua Oswaldo Cruz, que está funcionando como mão e contramão. De acordo com a Transalvador, os veículos que saem de Ondina com destino a Amaralina foram desviados pela Oswaldo Cruz nas proximidades do Largo da Mariquita

