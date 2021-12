Parte do teto de universidade desaba em shopping de Salvador

Um pedaço do teto da faculdade Unime, no Shopping Paralela, desabou, na manhã desta quinta-feira, 21, após as chuvas em Salvador.

Em nota, o Shopping Paralela informou que uma pequena parte do forro se desprendeu em decorrência das fortes chuvas e que a área foi isolada e está tomando as providências. Segundo o estabelecimento, o vazamento foi contido.

