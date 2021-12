Parte do teto de shopping em Salvador desaba e atinge cliente

Uma parte do forro de gesso do Shopping Paralela despencou e atingiu um cliente na tarde desta segunda-feira, 25, em Salvador. O incidente ocorreu no piso L1, nas proximidades da loja Leão de Ouro.

Segundo informações da assessoria do estabelecimento comercial, após o ocorrido a área foi isolada e a vítima não precisou de atendimento médico.

adblock ativo