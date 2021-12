Parte do teto da delegacia de Furtos e Roubos desaba com a chuva

>> Você está enfrentando problemas com a chuva? Mande fotos e vídeos

Parte do teto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, no Iguatemi, desabou na manhã desta quarta-feira, 26. A área atingida foi da sala do plantão da unidade, mas com a chuva desta manhã, a delegacia foi alagada, inclusive na carceragem, onde há presos detidos.

Os agentes disseram que ainda não calcularam o prejuízo. Eles improvisam colocando guarda-chuvas para proteger os computadores. De acordo com os policiais, a situação da unidade é precária, com fiação exposta. O atendimento na unidade foi suspenso por conta do desabamento e alagamento, mas os policiais continuam trabalhando.



Este foi o caso mais grave provocado pela chuva desta manhã. A Defesa Civil de Salvador registrou 19 solicitações até as 12h10, sendo seis deslizamentos, cinco ameaças de desabamento, três ameaças de deslizamento e uma árvore caída.

