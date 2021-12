Parte do telhado de hotel desaba em Stella Maris

Parte do telhado do Gran Hotel Stella Maris Resort desabou na madrugada desta terça-feira, 16, por volta de 1h40. O acidente ocorreu no pórtico da entrada do empreendimento.

A estrutura metálica estava interditada, já que passava por manutenção há cerca de um mês, e ninguém ficou ferido, de acordo com o gerente geral do empreendimento, Francis de Pointis. "O telhado estava passando por uma manutenção preventiva para remoção da pintura e para detectar possíveis pontos de corrosão, quando parte da estrutura caiu. O local já estava isolado e não houve dano a ninguém", explica.

De acordo com ele, antes de iniciar o serviço, a empresa contratada, que não teve o nome revelado, fez uma perícia na estrutura e informou que não havia risco de desabamento. "Estamos acionando a perícia e a empresa responsável pelo serviço, já que o laudo anterior deles não constatou dano iminente", disse o gerente.

A recepção do hotel foi deslocada de lugar por conta do acidente e o empreendimento funciona normalmente nesta terça.

O hotel foi construído em 2007 e passa por manutenção preventiva anualmente, de acordo com o gerente. O empreendimento, cinco estrelas, é um dos maiores de Salvador.

